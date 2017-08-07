Sudan'da vatandaşların elindeki silahların toplanması

Sudan yönetimi, vatandaşları ellerinde bulunan silahları derhal en yakın emniyet merkezine teslim etmeleri konusunda uyardı.

Sudan yönetimi, vatandaşları ellerindeki silah, mühimmat, patlayıcı ve ruhsatsız araçları derhal en yakın polis ya da emniyet merkezine teslim etmeleri konusunda uyardı.



Sudan Haber Ajansı SUNA'ya göre, silah ve ruhsatsız araçların toplanması yüksek komitesi Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu Muhammed Abdurrahman başkanlığında cumhurbaşkanlığı sarayında toplandı. Toplantının akabinde yapılan yazılı uyarıda, "Nizami güçlerin dışında hiçbir kişinin silah ve mühimmat taşıması ya da depolamasına izin verilmeyecektir." denildi.



Uyarıda, silah ve mühimmat bulunduran ya da yerini bildiği halde bunu beyan etmeyenler hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı ve cezalandırılacakları, ruhsatsız araçlara da el konulacağı kaydedildi.



Sudan'daki ana muhalefet partisi "Milli Ümmet" lideri Es-Sadık el-Mehdi, önceki gün yaptığı açıklamada, hükümeti silahları güç kullanmadan ve gerginlik oluşturmadan toplamaya çağırmıştı.



Savunma Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf, geçen salı yaptığı açıklamada, "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." demişti.



Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, geçen nisan ayında vatandaşların elindeki silahları iki aşamada toplamak istediklerini açıklamış ancak bunun ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi vermemişti. Sudan hükümeti ise kabileler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla silahların toplanması için komite kurmuştu.



Darfur'daki kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi rakam bulunmamakla birlikte bu sayısının ağır silahlar da dahil olmak üzere yüz binleri bulduğu ifade ediliyor.