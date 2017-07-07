Sudan'da ateşkes süresi uzatıldı

Sudan'daki silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkesin süresinin 4 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerindeki silahlı gruplar arasında sağlanan ateşkesin 4 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Ülkenin barış sistemini yüceltmek ve dahili milli görüşmelerini teşvik etmek üzere ateşkes anlaşmasının uzatılması kararına varılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Yapılan toplantılar sonucunda üç maddelik kararların alındığına işaret edilen açıklamada, ateşkes süresinin tüm operasyon bölgelerinde 31 Ekim 2017'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, silahlı kesimlerin barış kervanına katılması ve ulusal barışın temin edilmesi için uğraş verildiği vurgulandı.