Sudan'a en fazla insani yardımı Türk Kızılayı yaptı

Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Osman Cafer Abdullah, Türk Kızılayı'nın ülkesine yaptığı insani yardımların Birleşmiş Millertler'inkinden (BM) daha fazla olduğunu söyledi.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu'na katılmak üzere Antalya'ya gelen Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta dışişleri ve koordinasyon çalışmaları olmak üzere Türk Kızılayı ile Sudan Kızılayı arasındaki işbirliğinin çok büyük olduğunu belirtti.



Abdullah, "Türk Kızılayı tarafından ülkemize yapılan insani yardımlar BM'nin sağladığı yardımlardan daha fazla." dedi.



Geçen Kurban Bayramı'nda Türk Kızılayı'nın Sudan'da ihtiyaç sahibi 5 binden fazla aileye yardım dağıttığını hatırlatan Abdullah, şunları kaydetti:



"Türk Kızılayı'nın özellikle Batı Darfur bölgesi başta olmak üzere Sudan'daki saha çalışması çok büyük. Sundan'a en fazla insani yardımı Türk Kızılayı yaptı. Türkiye, ülkemize çok değerli yardımlarda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor. Türk Kızılayı, Güney Sudan'dan ülkemize gelen 300 bin göçmene insani, 100 bin göçmene de sağlık yardımında bulundu. Ayrıca şu anda ülkemizde yüz binlerce kişinin faydalanacağı projeler hazırlamak için birlikte çalışmalar sürdürüyoruz."



Abdullah son olarak, Antalya'da, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu'nun organizasyonunun önceki kurullara göre çok daha iyi düzeyde hazırlandığına işaret ederek, bundan dolayı Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.



Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Kurulu, 190 ülkeden bin 500 iyilik elçisinin katılımıyla 5-11 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılıyor.



