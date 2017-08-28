Sudan Koyun Geçirme Yarışması sona erdi

Denizli'nin Çal ilçesinde 8 asırdır sürdürülen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan sudan koyun geçirme yarışması sona erdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 8 asırlık geçmişe sahip Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nı Aşağıseyit Muhtarı Cengiz Ökdem kazandı.



Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinde Büyük Menderes Nehri kenarında sabah erken saatlerde başlayıp gün boyu süren etkinlikte 49 çoban koyunlarını sudan geçirdi.



Çal, Çivril ve Baklan ilçelerinden gelen ve "elci" adı verilen baş koyunların katıldığı yarışmada renkli görüntüler oluştu.



Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit olan Eren Bülbül anısına düzenlenen yarışmanın birincisi Aşağıseyit Muhtarı Cengiz Ökdem oldu. Yarışmada, Hasan Salık ikinciliği ve Ahmet Karaduman üçüncülüğü elde etti.



Dereceye giren çobanlara çeşitli hediyeler verildi.