Haksız yargılamaya rekor tazminat

İşlemediği bir suçtan 34 yıl hapis yatan adama 1,55 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Virginia eyaletinde işlemediği bir suçtan hapse mahkum edilen ve 34 yıl cezaevinde kalan kişiye, 1,55 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.



The Richmond Times-Dispatch gazetesinin haberine göre, Virginia Temsilciler Meclisi ve Senatosu, haksız cinayet ve tecavüz suçlamasıyla 34 yıl hapis yatan 60 yaşındaki Keith Allen Harward'a 1,55 milyon tazminat ödenmesine karar verdi.



Karar, parlamentonun her iki kanadından da aleyhte oy almadan geçti.



Harward'a tazminatın ödenebilmesi için eyaletin Demokrat Valisi Terry McAuliffe'nin onayı gerekiyor. Valinin onay için 27 Mart'a kadar süresi var.



Harward, 1982'de denizci olarak görev yaptığı USS Carl Vinson uçak gemisinin demirlediği tersane yakınındaki bir evde Jesse Perron adlı kişinin öldürülmesi ve karısına tecavüz edilmesi olayıyla ilgili suçlanmıştı. Harward, Nisan 2016 yapılan DNA testiyle masumiyetinin ispatlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.