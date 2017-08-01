Suça sürüklenen çocuk sayısı arttı

Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, önceki yıla göre yüzde 10 artarak, 303 bin 213'ten 333 bin 435'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı.



Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 333 bin 435 olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu çocukların yüzde 54,8'ini 15-17, yüzde 23,2'sini 12-14, yüzde 21,9'unu ise 11 yaş ve altı gruptakiler oluşturdu.



Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4'ü erkek, yüzde 34,6'sı ise kız çocuklarından oluştu.



Çocukların yüzde 47,5'inin mağduriyet, yüzde 32,6'sının suça sürüklenme, yüzde 12,3'ünün bilgisine başvurma, yüzde 3,5'inin kayıp (bulunan), yüzde 4,1'inin diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi.



Geçen yıl suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen 108 bin 675 çocuğun yüzde 36,1'ine yaralama, yüzde 23,1'ine hırsızlık, yüzde 10'una Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 5,5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,5'ine cinsel suçlar, yüzde 3,4'üne mala zarar verme ve yüzde 3,3'üne ise tehdit suçu isnat edildi.



ADLİ BİRİMLERE 64 BİN 981 ÇOCUK SEVK EDİLDİ



Söz konusu çocukların yüzde 69,4'ü ailesine teslim edilirken, yüzde 19,5'i adli birimlere gönderildi. Adli birimlere sevk edilen çocuk sayısı 64 bin 981 olarak belirlendi. Sosyal kuruma teslim edilen çocuk oranı ise yüzde 2,8 oldu. Geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 55,6'sı adli birimlere yönlendirilirken, yüzde 39,1'i ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,6'sı ailesine, yüzde 3,2'si sağlık kuruluşuna ve yüzde 2,6'sı da sosyal kuruma gönderildi.



Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeniyle getirilen 108 bin 675 çocuğun 36 bin 87'sinin bağımlılık yapan madde kullandığı belirlendi. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 84,5'ini 15-17, yüzde 15'ini ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların yüzde 72,9'unun sigara, yüzde 8,6'sının sigara ve alkol, yüzde 4'ünün sigara ve esrar, yüzde 2,9'unun esrar, yüzde 2'sinin ise sigara, alkol ve esrar kullandığı tespit edildi.



SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARIN ÇOĞU ERKEK



Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 158 bin 343 çocuğun yüzde 87,9'unu suç mağduru, yüzde 12'sini takibi gereken olay mağduru ve binde 1'ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.



Suç mağduru çocukların yüzde 55,1'inin erkek, yüzde 44,9'unun kız; takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 51,1'inin erkek, yüzde 48,9'unun kız ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 62,1'inin erkek, yüzde 37,9'unun kız çocuğu olduğu görüldü.



Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 139 bin 178 çocuğun yüzde 60,1'i yaralama, yüzde 12,1'i cinsel suçlar ve yüzde 6,8'i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Bu çocukların yüzde 3,5'inin hırsızlık, yüzde 3,5'inin tehdit, yüzde 3,1'inin ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mağdur olduğu tespit edildi.