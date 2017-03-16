“Sübhan” tesbih sergisi

Hüseyin Çelik Atölyesi’nin otuz yıllık birikimi "Sübhan" adlı tesbih sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Kültürümüzün önemli ürünlerinden biri olan tespih sergisini açıyoruz. Tespih denilince rahmetli dedemi ve amcamı hatırlıyorum. Rahmetli dedemin kullandığı kuka tespih amcamdaydı. Tespih geleneksel kültürümüzün önemli bir parçası." dedi.



"SÜBHAN" TESBİH SERGİSİ



Aydın, başka dinlerde yeri olmasına rağmen şark kültüründe tespihin konumunun daha derinlikli olduğunu ifade etti.



Küratör Mehmet Lütfi Şen de "Bizim tespih geleneğimiz Osmanlı tecrübesiyle çok üst bir dil yaratmış. Nasıl hattatlarımızın muhteşem eserleri 'Kur’an İstanbul’da yazıldı' dedirtmişse, tespih ustalarının muhteşem tasarım ve olağanüstü işçiliklerle ortaya koyduğu eserler de 'Tespih İstanbul’da çekilir' karinesini doğurmuştur. Bu sergide birbirinden güzel ve farklı tespihleri sergiledik." diye konuştu.



Şen, "Tespih son 25 yıldır sanata dönüşmüş durumda. Sergiler koleksiyonlar üzerinden gerçekleşiyor. Ancak bu kez bir ustanın kişisel sergisini açıyoruz. Günümüz ustalarının, özellikle tasarımı ön planda tutan ve tasarıma layık işçilikle tamamladıkları tespihler artık sanata dönüşmüştür. Gelenek yenilenebilirse yaşar. Bir usta gelenekten aldığı birikimin üzerine yenilik eklediğinde 'art' haline gelir. Bu sergi de böyle." ifadelerini kullandı.



"Sübhan" adlı tespih sergisi 16 Nisan’a kadar devam edecek.