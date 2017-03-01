Şubatta 67 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde 30 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 67 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye genelinde 30 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında terör, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele operasyonlarında, 10 binin üzerinde şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 918'i tutuklandı.



İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle mücadelesini yurt genelinde aralıksız ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 861 operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 bin 195 şüpheliden 144'ü tutuklandı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 60 şüpheliden ikisi hakkında tutuklama kararı verildi.



Operasyonlarda 22 ölü, 4 yaralı, 20 sağ, 21 teslim olmak üzere toplam 67 terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı 952 şüpheliden 5'i, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 2 bin 849 zanlıdan 331'i tutuklandı.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI



Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 2 bin 466 uyuşturucuyla mücadele operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 10 ton 364 kilo esrar, 376 kilo 644 gram eroin, 12 kilo Afyon sakızı, 7 kilo kokain, 27 bin 188 uyuşturucu hap, 18 kilo 729 gram metamfetamin, 7 bin 377 Hint keneviri, 13 kilo 465 gram bonzai, 81 kilo uyuşturucu hammaddesi, 5 milyon 359 bin 24 adet kaçak sigara ve 239 bin 776 litre akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 bin 727 şüpheliden 353'ü tutuklandı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 8 bin 620 göçmen yakalandı.



Operasyonlarda, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 307 zanlıdan 83'ü tutuklandı.