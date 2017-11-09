Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında artış

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründeki ihracatı, yılın 10 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 21 artışla 1 milyar 821 milyon dolara ulaştı.

Levrek, çipura ve alabalığın başı çektiği su ürünlerinde ihracat, 10 aylık dönemde yüzde 6 arttı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 636 milyon dolara ulaştı.



Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, kümes hayvanı etinde yüzde 47 artışla 426 milyon dolara, yumurtada yüzde 40 yükselişle 300 milyon dolara çıktı.



Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründeki toplam ihracat ise yılın 10 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 21 artarak 1 milyar 821 milyon dolara yükseldi.



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, 10 binin üzerindeki yetiştiricinin desteklediği 30'a yakın entegre firmanın bu yıl ihracatını 420 bin tona ulaştırmasını beklediklerini söyledi.



"GELECEK YIL DAHA İYİ PERFORMANS BEKLİYORUZ"



Kanatlı etinde miktar bazında bu yılı yüzde 20 ihracat artışıyla kapatmayı beklediklerini, 2014 yılında kırılan 450 bin tonluk rakama çok yaklaşacaklarını ifade eden Koca, "Kuş gribi vakası sonrası kaybettiğimiz pazarı 2 yıl gibi bir sürede geri kazanmayı başardık." dedi.



Gelecek yıl daha da iyi bir performans beklediklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti:



"İhracatta en büyük pazar halen Irak. Olumsuz gelişmelere rağmen bu pazara ürün göndermeye devam ediyoruz. Kuzey Irak'ta tüketimde bir miktar gerileme var. Bunun ihracatı biraz yavaşlatabileceğini değerlendiriyoruz. İki ülke bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmayla Japonya'ya ihracatın önündeki engellerin kalkması da rakamları doğrudan etkileyecek. Çok ciddiye aldığımız bir pazar. İnşallah önümüzdeki bir kaç yıl içinde bu pazarda ses getirmeyi hedefliyoruz."



BEYAZ ETTE İHRACAT BAŞARISI



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan ise ülke genelinde deniz ve iç sularda kurulu 2 bin 326 çiftlikte yıllık 485 bin ton balık üretildiğini, yıllık ihracatın ise bu yıl 750 milyon doları aşmasını beklediklerini ifade etti.



Levrek, çipura ve alabalığın başı çektiği ihracatta 10 aylık dönemde rekor kırıldığını aktaran Kızıltan, Türkiye'nin dünya pazarında önünün açık olduğunu, üretim ve ihracatın artışını sürdürmesini beklediklerini dile getirdi.



Kanatlı eti ve yumurtayla birlikte su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün geleneksel gıda ihracatçı birlikleri olan tütün, kuru meyve, yaş meyve gibi sektörleri geride bıraktığına işaret eden Kızıltan, "Dünyada su ürünlerine yönelik bir trend var. Özellikle genç nesil daha fazla balık tüketiyor. Üretim kapasitesini artıran Türkiye, levrek, çipura ve alabalıkta dünyanın en büyük üreticisi. 2023 yılında su ürünlerinde 1,5 milyar dolar, kanatlı eti ve yumurtada 1 milyar 250 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduk. Yakaladığımız rakamlar ve dünya pazarındaki beklentiler, 2023 hedeflerini yakalayan ilk sektör biz olacağız." diye konuştu.



Türkiye'nin kanatlı eti ve yumurta ihracatında en büyük payı Irak alırken su ürünlerinde Hollanda, İtalya, İngiltere ve Almanya ilk sırada yer aldı.



Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 2014 yılında 2 milyar 274 milyon dolarla ihracat rekoru kırılmıştı.



