Katar'la ilgili mevcut tablodan üzüntü duyduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'la 5 ülkenin diplomatik ilişkilerini kesmesiyle ilgili, "Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için destek veririz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman milletvekillerinin ziyaretine ilişkin, "Şu an itibariyle İncirlik değil Konya'daki NATO üssüne ziyaret mümkün." dedi.



Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Görüşmelerde Alman milletvekillerinin İncirlik’teki askeri üssü ziyaret etme taleplerinin de ele alındığını belirten Çavuşoğlu, konunun 24-25 Mayıs'ta Brüksel'de NATO Zirvesi'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesinde de gündeme geldiğini hatırlattı.



Çavuşoğlu, "Bizim Brüksel'de de Sayın Cumhurbaşkanımızla Şansölye Merkel görüşmesinde de yaptığımız önerimiz, şu anda Konya NATO üssünü Alman heyetinin ziyaret etmesidir. Bununla başlamakta fayda var. Bunları da, İncirlik dahil, biz hepsini bugün değerlendirdik. Şu an itibariyle İncirlik değil, Konya'daki NATO üssünü ziyaret mümkün. Daha önce de açıklamıştık, Konya'ya ziyaretin mümkün olduğunu ben bizzat açıklamıştım." diye konuştu.



KATAR İLE BAZI ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZ



Bakan Çavuşoğlu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamasında, "Her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Durumun normalleşmesi için de elimizden gelen her türlü desteği veririz" dedi.



ALMAN BAKANI GABRİEL: FETÖ MENSUPLARININ İADESİ KONUSUNDA BİR ÇÖZÜM BULAMADIK



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ülkesine iltica talebinde bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konusunda bir çözüm bulamadıklarını söyledi.