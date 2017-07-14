STS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi̇ Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları açıklandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2017 STS sonuçlarının "https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/" adresinden öğrenilebileceği belirtildi.



Sonbahar dönemi STS sorularına, sınav uygulamasına itiraz etmek veya sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, 17 Temmuz mesai başlangıcından, 21 Temmuz mesai bitimine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.



Adaylar, itirazlar ile ilgili gerekli bilgiyi "http://www.yok.gov.tr/" internet adresinden öğrenebilecek.