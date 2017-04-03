Stajyer maaşları artık zorunlu

Yazın yaklaşmasıyla staj planları başladı. Stajyer öğrencilere ayda 421 lira ödenecek, işveren isterse fazlasını verebilecek.

Hem işyerleri hem de öğrenciler staj hazırlıklarına başladı. İşyerleri stajyer sayısını belirlerken, öğrenciler de staj yeri arayışına girişti. Bu yıl staj yapan öğrencilere ayda en az 421 lira ödeme yapılacak.



Staj yapanlara verilen ücret işyerindeki personel sayısına göre değişiyordu. Yapılan yasal düzenleme ile 2017'de personel sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Bu yıl staj yapacak öğrencilerin alacakları ücretler, çalıştıkları şirketlerdeki personel sayısı dikkate alınmadan eşitlenecek.



Buna göre; tüm stajyerlere asgari ücretin yüzde 30'u olan en az 421 lira 21 kuruş maaş ödenmesi zorunlu olacak. İşletmeler isterlerse bunun üzerinde ücret verebilecek. Eğer işletmede 20'den az personel çalışıyorsa bu ücretin 280 lirasını, 20'den fazla personel varsa bu kez 140 lirasını devlet ödeyecek.



İşletmeler, öğrencilerin ücretlerini her ayın 10'uncu gününe kadar öğrencilerin banka hesabına yatıracak. Devlet katkısı ise her ayın 25'ine kadar ilgili işletmenin okul müdürlüklerine bildirdiği hesaba aktarılacak.

Kaynak: Sabah