Stadyum izdihamında 17 kişi öldü

Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdihamda 17 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de yaralandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, yerel yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Uige şehrinde, futbol maçı izlemek için stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişinin öldüğünü açıkladı.



5'i ağır olmak üzere yüzlerce kişinin yaralandığı olayda, yere düşen insanların ezilerek ve boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.



Bu arada görgü tanıkları, 1. Lig maçının yapıldığı 8 bin kişilik stadyuma kapasitesinin üstünde kişinin girmeye çalıştığını anlattı.



Maça ev sahipliği yapan Recreativo de Libolo takımı internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Angola futbol tarihinin eşi benzeri olmayan en trajik olayı" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

UEFA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Uige şehrindeki futbol stadyumunda yaşanan izdiham nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtildi.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Uige'deki stadyumda yaşanan trajik olay nedeniyle Angola Futbol Federasyonu ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.



Güneybatı Afrika ülkesi Angola'nın Uige şehrinde Santa Rita de Cassia ile Recreativo do Libolo takımları arasında oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma gelen yüzlerce kişinin kapılara hücum ederek içeri girmeye çalışması sonucu 17 kişi ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı.