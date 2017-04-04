St. Petersburg metrosundaki patlama

Son Dakika!
- Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit düştü, 5 asker yaralı- 10:11
- Rusya'daki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu- 09:47
- Ölü sayısı 273'e yükseldi- 09:04
- Sayıştay'daki FETÖ soruşturmasında 41 gözaltı kararı - 08:50
- Adalet Bakanı Bozdağ'dan açığa alınan hakimlerle ilgili açıklama- 23:05
- Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması- 22:32
- Galatasaray evinde rahat kazandı- 22:07
- PKK'nın hain planı bozuldu- 21:09
- Başbakan Yıldırım'dan Türkmenlere Kerkük çağrısı- 21:01
- FETÖ'cüleri tahliye eden hakim ve savcılar meslekten ihraç edildi- 19:51
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Günün gazete manşetleri
- TİKA'nın yenilediği Mali Ulusal Meclisi Genel Kurul salonu açıldı
- "Bilge Bir Hayat" paneli
- Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda patlama meydana geldi.
- Mısır'da ekmeğini taştan çıkaranlar
- Veterinerden sokak kedilerine sıcak yuva
- Kazakistan'da Türk İş Konseyi 5. Toplantısı
- Ekvador'un yeni devlet başkanı Moreno oldu
- Kanserden korunmanın altın kuralları
- Ekvador'da devlet başkanlığı seçimi
- Miami'deki oy kullanma işlemi sürüyor
- Günün gazete manşetleri
- Suriye'de savaş uçakları hastaneyi vurdu
- Mostar Köprüsü otizm için maviye büründü
- Mavi ışıklar "otizm" için yakıldı
- Günün gazete manşetleri
- Salgın hastalıklar ve korunma yolları
- Günün gazete manşetleri
- Mersin'de şiddetli yağış
- İstanbul'da Regaip Kandili
- Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de
- "Sivil Toplum Gözüyle Yeni Hükümet Sistemi" toplantısı
- Üç ayları "siftah" geleneğiyle karşılıyorlar
- Günün gazete manşetleri
- 'Seul Motor Show'a yoğun ilgi
- Filistin Toprak Günü
- 41. Filistin Toprak Günü
- Mersin'de açık alanda çilek hasadı başladı
- Emniyetten okul çevrelerine denetim
- Suriye'deki kamplara sıcak yemek
- Günün gazete manşetleri
- Brexit mektubu AB'ye ulaştı
- Theresa May'in Donald Tusk'a mektubu
- Avrupa'dan DEAŞ'a elaman kazandıran terörist yakalandı
- Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor
- Günün gazete manşetleri
- Erciyes eteklerinde yılkı atları
- İzmir'in sokakları canlandı
- Tunceli'deki terör operasyonu
- Günün gazete manşetleri