SSM'den S-400 ve Altay tankı açıklaması

SSM Müsteşarı Demir, (S-400 temini) Takvim hususunda öne çekme için belirli görüşmeler yaptığımızdan dolayı tam bir zaman vermek istemiyorum ama minimum 2 yılda teslimat başlayacak diyebiliriz" dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi teminine ilişkin, "Takvim hususunda öne çekme için belirli görüşmeler yaptığımızdan dolayı tam bir zaman vermek istemiyorum ama minimum 2 yılda teslimat başlayacak diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Demir, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından düzenlenen İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması'na (ROBOİK) ilişkin lansman toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.



Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin sorular üzerine Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin bazı açıklamalar yaptığını anımsattı.



Demir, "Basında öyle bilgiler okuyorum ki herkes bizden çok daha fazla şey biliyor. Bilinenlerin bir kısmı doğru, bir kısmı maalesef yanlış. Çok fazla şey yazılması kafa karışıklığına sebep oluyor. Belli bir takvimi var tabii ki. Takvim hususunda öne çekme için belirli görüşmeler yaptığımızdan dolayı tam bir zaman vermek istemiyorum ama minimum 2 yılda teslimat başlayacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Tank motoru geliştirilmesi ve temini konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin sorulara karşılık Demir, tank meselesinde motor konusu gündeme geldiğinde çeşitli firmalar ve şirketlerle görüşmeler olabildiğini söyledi.



Demir, ilk ihaleyi alan firmanın 5-6 firmayla görüştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:



"Bu konuda zaten firmaların farkındalığı var. Kendilerinin bize cazip gelecek teklifleri oluyorsa zaman zaman kapılarımız çalınıyor, ilgili uzman arkadaşlarımızla görüşüyorlar. Bizim burada söyleyeceğimiz şu: Bu konuyu milli bir proje olarak ele aldık ve devam ettireceğiz. Bu projenin devam ettirilmesi sırasında teknik destek sağlayıcı olarak çeşitli firmalar ve ülkelerle belirli temaslar oldu ve olabilir ama 'onlara illa ki bağımlıyız, falanca firma veya ülke olmadan bunu başaramayacağız, bu işten vazgeçtik' gibi bir şey söz konusu değil. Şu anda Altay tankının motoruyla ilgili gündemde bir sıkıntı yok. Belirli ülkelerden gelen belirli haberler kamuoyunda ilgiyle karşılanabiliyor, endişeye sebep olabiliyor ama şu anda net olarak elimizde bir sıkıntı olduğuna veya olacağına dair hiçbir ipucu yok. Bundan bağımsız olarak motor, güç aksamı, şanzıman ve benzeri... Aslında şu anda gündemimizde olan olmayan bir dizi kritik konuda sadece tankla ilgili değil, kullandığımız tüm silah sistemleri araç gereçle ilgili bir yerlileştirme, millileştirme sürecimiz aktif olarak devam ediyor. Bu sürekli takip edeceğimiz bir yol. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Bütün dünyanın ürünleri önümüze açılsa hatta ve hatta bedava verseler millileştirme yolunda devam edeceğiz."



Motor tasarımı projesinin devam ettiğini dile getiren Demir, "Belki tankla ilgili çok spesifik bir adım daha olabilir ama motor projeleri şu anda aktif." dedi.



Demir, Altay tankının seri üretimi için son teklif süresinin sorulması üzerine, "Altay tankının seri üretimi konusunda teklifleri bekliyoruz. Teklifler için 2 aylık süremiz kaldı." diye konuştu.



