Sportif Ruhani beğenilmedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin spor kıyafetle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepkilere yol açtı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Nevruz tatilinde, başkent Tahran'a yakın dağ gezisinde spor kıyafetle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması tepkilere neden oldu.



Ruhani'nin, özel İnstagram hesabından, iki genç kız ve bir erkekle dağ yürüyüşü sırasındaki fotoğraf paylaşımına, 13 binin üzerinde yorum yapıldı.



Fotoğrafta, saçlarının çoğu açıkta olan kızların yanında spor kıyafetle poz veren İran Cumhurbaşkanı, birçok kişi tarafından "seçim şovu" olarak yorumlanırken, özellikle muhafazakarlar, Ruhani'nin yanındaki kızların giyiminin, "İslam Cumhuriyeti değerlerine aykırı" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.



Eski muhafazakar milletvekillerden Hamid Rasayi de, Ruhani'nin paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı yorumda tepkisini dile getirerek, hükümetin "ekonomik başarısızlığını" gölgeleme çabaları olduğu iddiasında bulundu.



Öte yandan, Ruhani taraftarları da, İran Cumhurbaşkanı'na desteklerini açıklayan yorumlarda bulundu.