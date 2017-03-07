Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlandı. Beşiktaş, 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları tamamlandı.



Ligde 23. haftanın son iki maçında, Gençlerbirliği iç sahada Akhisar Belediyespor'u 2-0, Galatasaray da deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.



Beşiktaş, cumartesi günü yapılan maçta Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 53 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile arasındaki 4 puan farkı da korudu.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: 1-0



Bursaspor-Gaziantepspor: 2-1



Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-0



Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 2-1



Adanaspor-Atiker Konyaspor: 0-1



Fenerbahçe-Osmanlıspor: 1-0



Kayserispor-Kasımpaşa: 2-2



Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor: 2-0



Antalyaspor-Galatasaray: 2-3