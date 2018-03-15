Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta hakemleri
Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek
17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu
15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar
18 Mart Pazar:
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin
15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan
Kaynak: AA