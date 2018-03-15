Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:

18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek



17 Mart Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Yiğit Arslan

13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

15.30 Altınordu-Denizlispor: Erkan Özdamar



18 Mart Pazar:

13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Hakan Ceylan

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor: Alper Çetin

15.30 Samsunspor-Boluspor: Abdulkadir Bitigen

18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor: Ali Şansalan

Kaynak: AA