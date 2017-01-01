Spor dünyası terör saldırısını kınadı

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de yer alan birçok kulüp, kınama mesajları yayımladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden birçok kulüp, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle kınama mesajları yayımladı.



Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni yıla umutla girmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik Ortaköy’de gerçekleşen hain terör saldırısını lanetliyoruz. Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza alçakça ve insanlıktan nasibini almamış bir şekilde saldırı olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu vahşet sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza en kısa zamanda şifa diliyoruz." görüşlerine yer verildi.



"DEVLETİMİZ İLE MİLLETÇE SEFERBER OLARAK TERÖRÜ YENECEĞİZ"

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Askerlerimize, polisimize yapılan saldırıların ardından, sınır ve hainlik tanımayan terör, bu sefer sivil vatandaşlarımıza yönelik olarak kalleşçe bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Devletimiz ile milletçe seferber olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek terörü yeneceğimize inancımız tamdır. Terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz."



Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan kınama mesajında da "İstanbul'da bir gece kulübünde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdıran terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizi derin acıya boğan terörist saldırının fail ya da faillerine gereken en ağır cevabın verileceğine olan inancımız tamdır." denildi.



Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de yer alan birçok kulüp de saldırıyla ilgili kınama mesajı paylaştı.