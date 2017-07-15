Spor camiasından 15 Temmuz mesajları

Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin yanındayız." vurgusuyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:



"Bundan tam bir yıl önce, bir demokrasi zaferi, tarihte görülmemiş bir kahramanlık öyküsü yazıldı. Öyle bir öykü ki, tankın önüne bedenini atanların yazdığı, yüce Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı'ydı. Ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek isteyen içeride ve dışarıdaki hain emellere, bir toplum canı pahasına unutulmaz bir ders verdi. 15 Temmuz, 250 demokrasi şehidi, onlarca yaralı ve bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi felaketin eşiğinden dönen bu toplumun onur nişanı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Dik duruşuyla ülkeyi karanlıkların eşiğinden çıkartıp aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcudiyetini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dünyaya örnek cesareti için de kutlamak gerekir. Şehitlerin kanıyla yazılan bu destanı Türk futbol ailesi olarak unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin hep yanında durduk, yanında duracağız. Bu vesile ile bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise terör ve şiddete karşı verilecek tek cevabın demokrasi, adalet ve hukuk üstünlüğü olduğunu belirtti.



"MİLLETİMİZE KARŞI YAPILAN BU SALDIRIYI BİR KEZ DAHA KINIYOR"



Türkiye'nin; doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle tek vücut olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp; milli iradeye, Cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz gecesi demokrasi zaferi ile pekişen birlik ve beraberlik ruhumuzu; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, tüm siyasi partilerle birlikte yürütülen çalışmalarla gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Topraklarımıza ve milletimize karşı yapılan bu saldırıyı bir kez daha kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün ülkemizin geleceğinin daim olmasında vesile olmasını dilerim."



"BU ÜLKENİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ KİMSE YIKAMAYACAKTIR"



Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada da şu görüşlere yer verildi:



"15 Temmuz gecesi, demokrasiye inanmış olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz, askerimiz, polisimiz, sivil toplum örgütleri ve en önemlisi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kasteden hain bir saldırıyı önlemiştir. Unutulmamalıdır ki bu ülkenin birlik ve beraberliğini tarihte kimse yıkamamış, bundan sonra da kimse yıkamayacaktır. Demokrasi vazgeçilmezimizdir!"



