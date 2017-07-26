Spor Bakanı'ndan Fatih Terim açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları kapsamında Türkiye ile İran arasında oynanan voleybol maçını izlemek üzere geldiği Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu önünde, gazetecilerin Terim'in görevinden ayrılmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.



Fatih Terim'in Türk sporuna ve Türk futboluna büyük hizmetler yapmış bir teknik adam olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:



"Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek."