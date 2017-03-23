FETÖ'nün SPK yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün Sermaye Piyasası Kurulundaki yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı alınan 33 kişiden 18'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Sermaye Piyasası Kurulundaki (SPK) yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.



Bu kapsamda, savcılığın hakkında yakalama kararı çıkardığı 33 kişiden, aralarında kurumdaki görevinden daha önce uzaklaştırılanların da bulunduğu 18'i yakalandı.



Şüphelilerden 8'inin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, firari durumdaki 15 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.