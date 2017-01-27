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27 Ocak 2017 20:05 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2017 20:06

S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin not görünümünü durağandan negatife indirdi.

S&P Türkiye'nin notunu açıkladı

Standard & Poors Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü.

"Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.

Etiketler: Türkiye'nin kredi notuStandard & Poors


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