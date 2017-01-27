S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
S&P Türkiye'nin not görünümünü durağandan negatife indirdi.
Standard & Poors Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü.
"Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.
Standard & Poors Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü.
"Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.
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