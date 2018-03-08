Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süresini yarın saat 17.00'ye kadar uzattı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süresi 9 Mart Cuma saat 17.00'ye kadar uzatıldı." bilgisi paylaşıldı.

Öğretmen ataması için başvuruların, bugün saat 17.00 itibarıyla sona ereceği duyurulmuştu.