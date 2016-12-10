Sözleşmeli öğretmenlerden örnek davranış

Kahramanmaraş'ta sözleşmeli 36 öğretmen, okulun faaliyete geçmesi için gönüllü olarak fayans ustalarına yardım ederek okulun temizliğini üstlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevli 36 sözleşmeli öğretmen, yapımı yeni tamamlanan okulda gönüllü olarak temizlik ve yerleştirme çalışmaları yaptı.



Toplum yararına gönüllü çalışma yapan sözleşmeli öğretmenler, Afşin Elbistan Linyitleri İlköğretim Okulu'nun yeni binasını öğrenciler için hazırladı.



Okulda gönüllü çalışan öğretmenler, fayans ustalarına yardım etti ve sınıfları düzenlendi.



Aday Öğretmen Yetiştirme Programı İl Koordinatörü Faik Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afşin Elbistan Linyitleri İlköğretim Okulu binasında gerçekleştirilen etkinlikte, 36 aday öğretmenin gönüllü olarak okul temizliği yaptığını ve eşyaların yerleştirilmesine yardımcı olduklarını söyledi.



Türk, "İlçemize yeni atanan aday öğretmenlerimizin bir günlük okul dışı uygulaması var. Okul dışı uygulamalarında değişik etkinlikler yapılabilmektedir. Burada bulunan aday öğretmenlerimiz gönüllülük esasına dayalı olarak yapımı yeni tamamlanan bu ilköğretim okulunda yerleştirme, temizlik çalışmaları ve yerleştirme yaptılar." dedi.



Elbistan Anadolu Lisesi'ne Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak atanan aday öğretmenlerden Ümit Yaşar Gürcü de aday öğretmenler olarak bulundukları okulda ve görev yaptıkları bölgede bir takım faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Bugün de yeni yapılan bir okulumuzda fayans döşeyen ustalara yardım ettik. Harç karıştırdık. Askılık montajı yaptık." dedi.

Kaynak: AA