Sözde 'sıkıyönetim' komutanının işgali andıran adliye ziyareti

Darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz'ın işgali andıran adliye ziyaretine ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın adliye ziyaretinin işgali andıran görüntüleri ortaya çıktı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Yılmaz hakkında hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul dava dosyasında darbe girişiminin devam ettiği 16 Temmuz 2016 sabahında gerçekleşen adliye ziyaretine ilişkin görüntü yer aldı.



Adliyenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre; saat 04.46'da Yılmaz, beraberinde 20 özel kuvvet personelinin bulunduğu 2 zırhlı araç ile çok sayıda jandarmanın bulunduğu minibüs ve teçhizatlı korumalarla binanın önüne geliyor.



Bazı korumalar adliyenin zemin katında beklerken, Yılmaz'ın da beraberindekilerle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin makamının bulunduğu kata doğru yöneldiği, daha sonra Güre'nin makamına girdiği yer alıyor. Görüşmenin ardından Yılmaz'ın beraberindekilerle adliyeden çıkış yaptığı görülüyor.

"ADLİYE BİNASINI İŞGALE GELDİĞİ ŞEKLİNDE İZLENİM OLUŞTURMUŞTUR"



Kamuoyuna daha önce yansıyan iddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Güre'nin talebi doğrultusunda adliyeye geldiğini ileri süren Yılmaz'ın, binadaki güvenlik kamerası kayıtlarından, içinde 20 özel kuvvet personelinin bulunduğu 2 zırhlı araç ve çok sayıda jandarmanın olduğu minibüs ve teçhizatlı korumalarla geldiğinin tespit edildiği vurgulandı.



İddianamede, şunlar kaydedildi:



"Özel kuvvetler personelinin zırhlı araçtan inerek adliye çevresinde güvenlik aldıkları görülmüş, dışarıdan bakıldığında askerin adliye binasını işgale geldiği şeklinde bir izlenim oluşturmuştur. Darbe girişiminin olduğu ve henüz darbenin tam olarak bastırılmadığı bir saatte tam teçhizatlı askerlerin adliyenin etrafını sarmalarının halkta infiale sebep olabileceği ve askerin adliyeyi ele geçirdiği izlenimini doğuracağı şeklinde bir eylemin şüpheli tarafından düşünülmemiş olmasının, makul ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilmiştir."

İSTENİLEN CEZA



İddianamede, dönemin 7. Kolordu Komutanı olarak görev yapan ve TSK'dan ihraç edilen Korgeneral İbrahim Yılmaz ve Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.