Sözde "Adıyaman bölge imamı" tutuklandı

Sözde "Adıyaman bölge imamı" olduğu iddia edilen kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Adıyaman bölge imamı"nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan sözde bölge imamı M.İ ile C.A, S.A ve C.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.



Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



M.İ'nin telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ''Eagle''ın bulunduğu tespit edilmişti.