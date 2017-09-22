Mediha Olgun adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mediha Olgun, savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mediha Olgun, savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanları yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mediha Olgun hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Olgun'un tutukluluk halinin sonlandırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Olgun'un sağlık ve ailevi sorunları, sabit ikametgah sahibi oluşu, soruşturmanın geldiği aşamayı dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.



Hakimlik, şüpheli Olgun hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında, ayda bir kere karakola giderek imza atmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.