İçişleri Bakanı Soylu: Bu ülkede bir daha PKK'nın adını kimse ağzına almayacak

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörün belini kırmak üzere olduğunu belirterek, "Bu millete namus sözümüzdür. Bilesiniz ki bu ülkede bir daha PKK'nın adını kimse ağzına almayacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin ayağına yıllarca çeşitli yol ve yöntemlerle pranga vurulmaya çalışıldığını söyledi.

"ONLAR DA SIÇAN GİBİ KAÇIYORLAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla terörle mücadelede yeni bir süreç ortaya koyulduğuna işaret eden Soylu, "Sadece pazar ve pazartesi günü 26 artı 14 artı 13 kaç biliyor musunuz? 53. Şimdi bizimkiler yine dağlarda bir şey buldular. Merak etmeyin bu akşam veya yarın çıkar. Bakın Gabar, Cudi, Bestler Dereler, Tunceli'de Aliboğazı onlarındı hı... Evlatlarımız şu an aslanlar gibi her yerde onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyorlar." diye konuştu.

"DÜN AKŞAM EVLATLARIMIZ MARDİN'DE CİLLOP GİBİ SİLAHLAR ALDI"



"Dün akşam evlatlarımız Mardin'de cillop gibi silahlar aldı. Nasıl geliyor bu silahlar oraya, kim getiriyor bu silahları oraya. PYD'ye, PYD'nin üzerinden PKK'ya. PKK'dan Türkiye'ye." diyen Soylu, şunları kaydetti:



"Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çok açık ve net. Bizim evlatlarımız, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz orada milletin iradesiyle beraber büyük bir terörle mücadele yapıyor. Siyaset yapabilirsiniz, farklı şeyler düşünebilirsiniz. Ülkeye farklı önerilerde bulunabilirsiniz ama memlekette beka meselesi olunca hepimizin yapması gereken şapkayı alıp, koyup 'Acaba biz burada ne yapmalıyız' diye düşünmektir."

"SINIRIMIZIN İÇİNDE DE DIŞINDA DA BİZ GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"



Türkiye'nin terörün belini kırmak üzere olduğunu anlatan Soylu, "Bak başlarına neler gelecek şimdi bak. Güzel hazırlıklarımız var onlar için. O Kandil'den it gibi havlayanlara sesleniyorum. Madem çok cesursunuz, teröristsiniz ya hadi gelin de bu Türkiye'nin içerisine bir adım atmaya çalışın bakalım. Ama zannetmeyin ki Kandil'de de kalabileceksiniz. Ey orada Kandil'de duranlar canınız tatlıysa sıvışın gidin oralardan. Şimdi hiç merak etmeyin sınırımızın içinde de sınırımızın dışında da biz gereğini yerine getireceğiz. Bu millete namus sözümüzdür. Bilesiniz ki bu ülkede bir daha PKK'nın adını kimse ağzına almayacak." şeklinde konuştu.

"HÜKÜMET İŞİNİ YAPACAK, YARGI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLACAK"



Soylu, anayasa değişikliğiyle parlementonun güçsüz olacağını iddia edenlerin, geçmişte hükümetleri düşürmek için kapalı kapılar ardından oyunlar oynadığını söyledi.



"Rahmetli Menderes'in kanı üzerinden inşa edilen bu sistemde, hiçbir zaman milletin güçlü olmasını istemediler" diyen Soylu, "İstiyorlar ki siyasi irade olmasın, milletin iradesi olmasın. 'Biz istediğimiz gibi Türkiye'yi idare edelim, böyle karmaşık bir sistem gitsin. Gün gelsin, meclis zayıfsa hükümet meclisi yönetsin, hükümet zayıfsa meclis hükümeti yönetsin'. Bilmenizi istiyorum, onların meclisi olmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin sistemi olacak ve milletin meclisi olacak. Güçlü bir meclis olacak. Bir taraftan yasa yapacak, bir taraftan da hükümete çerçeve çıkacak, millet ile hükümet arasında köprü kuracak, işini yapacak. Hükümet işini yapacak, yargı bağımsız ve tarafsız olacak. Herkes işini yapacak. " ifadesini kullandı.