Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "PKK sempatizanlarına izin vermeyin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Buradan Kılıçdaroğlu'na çağrım var. Çok net ve açık bir şekilde partisinin içinde bulunan bu PKK sempatizanlarına izin vermeyin, bu millet bunun hesabını size sorar.'' dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (ÇÖMÜ) İlahiyat Fakültesi İGDAŞ Kongre Merkezi Seyit Onbaşı Konferans Salonu'nda düzenlenen Barbaros Mahallesi üye toplantısında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın tüm katılımcılara selamlarını getirdiğini söyledi.



Türkiye'yi zayıflatmak isteyen unsurlardan birinin terör mekanizması olduğunu anlatan Soylu, ''Artık dünya tam bir vekalet savaşları... Yani büyük ülkelerin savaşlara girmeyip, istedikleri ülkeyi karıştırmak için başkaları üzerinden bunu yapabilecek noktaya taşımaları... Şimdi biz topyekun bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, hükümetimiz kararlı. Bir taraftan jandarmamız, bir taraftan emniyetimiz, korucularımız, silahlı kuvvetlerimiz... Herkes şunu zannetti 'Acaba 15 Temmuz'dan sonra bir sıkıntı olur mu?' diye. Bakın ne dedik biz, kış mış yok, bu mücadele devam edecek. Evlatlarımız, Allah onlardan razı olsun, hiç gözünü kırpmadan mücadeleye devam ediyor.'' diye konuştu.



- "TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"



Terörün kökünü kazıyacaklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



''Bir muhalefet milletvekili kalkıp diyor ki 'İşte o köyde terörle mücadele yapıyorsunuz.' O köyde şehit olan evladımızı sormuyor. Terörle mücadele ederken gözüne isabet eden kurşunla kör olan, karşı taraftan gelen hain kurşunla gözünü kaybeden özel harekatçımızı sormuyor. Daha ötesi var. Şanlıurfa'da Viranşehir'de oradan çıkıp o bombayla beraber sadece kedisine süt vermek için annesinden izin alan 11 yaşındaki o sabiyi sormuyor, 'O örgütteki adama ne oldu?' diye bana hesap soruyor. Git onun Kandil'e sor hesabını. Diyor ki 'Ben Diyarbakır'da baro başkanlığı yaptım, o eski defterleri açtırma.' Diyarbakırlılar senin ne olduğunu iyi biliyor. Zaten doğru dürüst bir insan olsaydın CHP'den Diyarbakır'dan mebus seçilip İstanbul'a gidip de başkasının hakkını almazdın. Senin Diyarbakır'da ne olduğunu, nasıl teröre hizmet ettiğini herkes biliyor. Buradan Kılıçdaroğlu'na çağrım var. Çok net ve açık bir şekilde partisinin içinde bulunan bu PKK sempatizanlarına izin vermeyin, bu millet bunun hesabını size sorar. Hatırlıyorsunuz değil mi 7 Haziran seçimlerini, terör örgütünün nasıl havaya girdiğini. Ne diyorlardı 'Özerklik ilan edeceğiz, şunları yapacağız.' Her tarafta kantonlar mantonlar bir şeyler ifade etmeye çalışıyorlardı. Hadi bakalım özerklik ilan edin de görelim sizleri, hadi bakalım ilan edin de bilelim. Hiçbir endişeniz olmasın, bütün arkadaşlarımız, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız, başbakanımızın talimatıyla birlikte terörün kökünü kazıyacağız.



Birliğimizin, beraberliğimizin teminat altına alındığı Çanakkale'den Kürt kardeşlerim, size sesleniyorum, Türkiye'nin en batısından sesleniyorum, sizi bu PKK zulmünden kurtaracağız, birlik ve beraberlikle yolumuzda ilerleyeceğiz. Allah bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Bizi aziz milletimize mahcup etmesin, en önemli niyazımız bu.''



- "EN BÜYÜK MİRAS 16 NİSAN'DAKİ 'EVET'TİR"



Soylu, partililerden çok çalışmalarını isteyerek, ''Geleceğimize bırakacağımız en büyük miras 16 Nisan'daki 'evet'tir. En büyük miras budur. Artık memleketimizde milletimizde oyun oynamaya fırsatı olmayacak güçlü bir sistemle beraber yarınlara adım atacağız hep birlikte. Onun için çok çalışmalısınız. Ev ev, sokak sokak, insan insan, ayaklarınız yoruluncaya kadar her eve gidip ülkenin geleceği için oy isteyin. Bir tek şey söyleyeceksiniz, 'Memleketimizin geleceği için sizden bir 'evet' istiyoruz.' Bunun için çok disiplinli çalışmak lazım.'' değerlendirmesinde bulundu.



''Gençler bu seçim sizin seçiminiz. Bu sistem başkasının seçimi değil, sizindir." diyen Soylu, şunları kaydetti:



"Çünkü kuracağımız sistem hem Allah'a şükürler olsun ki gelecekte bu ülkeyi kendi hedefleriyle buluşturacak ve bu ülkeyi dünyanın en büyük ülkelerinden biri yapacak bir sistemdir. Ne söylerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atalarsa atsınlar yolumuza devam edeceğiz ve dünyanın en büyük devletinden biri olacağız, bunun sistemi hazırlanıyor. 16 Nisan'da 'evet' oyu çıktığı andan itibaren 60 darbesi de tarihin karanlıklarına gömülecek, 71 de gömülecek, 80 de gömülecek, 28 Şubat da gömülecek, 27 Nisan da gömülecek, Gezi olayları da gömülecek, 17-25 de 6-7 Ekim de 15 Temmuz'da FETÖ haininin yaptığı da tarihe gömülecek ve ülkem yeni vizyonla yoluna devam edecek. Bunu sizler sağlayacaksınız.''



