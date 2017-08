Soylu'dan bayramda vatandaşa 'Frene değil kurala güven' çağrısı

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması kapsamında "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" adı verilen ve 7'incisi düzenlenen operasyon, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları birimleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



Soylu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Daire Başkanlığındaki "kriz merkezi"ne gelerek bizzat yönettiği operasyon, sabit yol uygulaması, umuma açık yer uygulamasıyla toplamda 63 bin 990 personel ve 12 bin 336 ekip, 8 hava, 74 deniz ve 12 bin 254 kara aracı, 302 dedektör köpeği ile 7 bin 308 hassas noktada yapıldı.



Bakan Soylu, kriz merkezinde Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Gülcü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, huzur uygulamalarını yürüten emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatını tebrik etti.



Uzun süredir yapılan, vatandaşın memnuniyetle karşıladığı huzur uygulamalarıyla, önleyici tedbir ve birtakım asayiş olaylarının önlenmesinin sağlandığını ifade eden Soylu, şunları söyledi:



"Arkadaşlarımızın bu güvenlik uygulamalarında ortaya koymuş olduğu tavırlar, nezaket, yönlendirici ve bilgilendirici eğilimleri ayrıca güvenlik kuvvetlerimiz ile vatandaşımız arasında da ayrı bir güven unsuru oluşturuyor. Sadece olayların engellenmesine yönelik ve kendi görevimizi yapmaya yönelik bir adım değil. Vatandaş ve devlet arasındaki bu güven unsurunu pekiştiren adımları hep birlikte gerçekleştiriyoruz."



Yapılan uygulamalarla olumlu sonuçlar alındığına işaret eden Soylu, bu sabah Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde böyle bir uygulama sırasında durdurulan araçtaki bir teröristin kendisini imha ettiği bilgisini verdi.



Uygulamada görevli güvenlik güçlerinin dikkatinin ve gayretin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Bizim buradaki hassasiyetimizin şu olması gerekir; biz rutinleşmemeliyiz. Bu coğrafya, bu meselelerde rutini kaldıran bir coğrafya değildir. Yani en dikkatli biz olmalıyız ve elimizdeki bütün imkanları, teknolojik imkanları, insani eğitimimizi bu meseleye sevk etme konusundaki irademizi yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.



Soylu, şu anda 7 bin 308 noktada denetimlerin ve uygulamaların devam ettiğini belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yapılan çalışmalara da değindi. Soylu, şöyle devam etti:



"Bayrama yaklaşıyoruz. Özellikle bayramda milletimizin 10 günlük bir tatilini değerlendirdiğimizde huzur içerisinde bayramını sürdürmesi ve tamamlaması elbetteki bizim sorumluluğumuz altındadır. O açıdan arkadaşlarımızın, ben dahil her birinin bayram yapma hakkı yoktur. Bayram yapma hakkı milletimizindir. Biz çalışacağız, gayret göstereceğiz, emek sarf edeceğiz ve milletimiz bu bayramı inşallah ağız tadıyla geçirebilme fırsatına sahip olabilecektir."



HER BAYRAMDA İKİ KATI KADAR PERSONEL GÖREV ALACAK



Bayramda özellikle trafik açısından çok önemli tedirler aldıklarına dikkati çeken Soylu, her yılın ve her bayramın iki katı kadar personel görevlendirdiklerini söyledi.



Yarından itibaren trafik konusunda birçok kampanyaya başlayacaklarının altını çizen Soylu, "Bu bayrama bir mottoyla çıkıyoruz. O da 'Frene değil kurala güven.' Bu sözle hem farkındalık oluşturacak hem de bu konuda ciddi bir adımı ortaya koyacağız. Bu konuda herkesten ciddi bir destek bekliyoruz." diye konuştu.



Bakan Soylu, bayram öncesi "Aman dikkat" sözünün insanların birbirlerine söyleyecekleri en önemli sözlerden olduğunu vurgulayarak, yarın sabahtan itibaren valiliklere ve vatandaşlara "Frene değil kurala güven" sözünün yer aldığı çalışmaların iletileceğini belirtti.



Bayramda trafikte görev alacak polis ve jandarma mensuplarına "görünür" olmaları çağrısında da bulunan Soylu, önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaparak, uzun yolculuklarda sürücülerin yorgun olduğunu ve bu kişilerin jandarmanın veya polisin ışığını gördüğünde kendisine geldiğini dile getirdi.



Soylu, son günlerde tarım işçileriyle ilgili ölümlü ve yaralamalı kaza haberlerinin yaşandığını da anımsatarak şunları kaydetti:



"Burada da trafik ekiplerimizin bu konuda en üst seviyede, alarm halinde olmaları bizim için esastır. Ekmeğini kazanmaya gelen kişilerin sağlıklı bir şekilde evlerinden tarlalarına götürülmesi bizim sorumluluğumuzdadır. Bu en önemli sorumluluk alanımızdır. Bunu beraber yönetmeliyiz. Sözümüz belli; 'Frene değil kurala güven.' İnşallah bayram boyunca gerek Twitter hesapları, gerek Facebook, gerek yazılı ve görsel medyadan her kesten bu konuda farkındalık oluşturabilecek etkinlikler bekliyoruz. Bu bayramın inşallah kazasız, belasız, ağız tadıyla geçmesini, Cenabı Allah'tan milletimiz, bütün İslam alemi ve tüm insanlık için diliyoruz."



İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından illerdeki kontrol noktalarına canlı yayınla bağlanıp, operasyona ilişkin bilgi aldı.



Soylu, uygulamalar sırasında güvenlik güçlerine "nezaketli" olmaları çağrısını da yineledi.