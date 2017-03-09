Bunları buradan silmeye kararlıyız ama daha yeni başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizin moralinin yüksek olduğunu belirterek "Bunları buradan silmeye kararlıyız ama daha yeni başladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Lice'deki operasyona ilişkin, "Bunları buradan silmeye kararlıyız ama daha yeni başladık. Hele önümüzdeki günlerde olanları duydukça başta şehit ailelerimiz olmak üzere bu millete, bu ülkeye zarar verenlerden şu gönlü daralan, sıkışan bütün milletimiz büyük ama büyük bir ferahlık duyacaktır. Kararlıyız, kararlılığımıza aynı şekilde devam edeceğiz." dedi.



Soylu, Nazilli Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.



Ülkenin üzerine hain pusular kurmaya çalışanlara karşı hem hürriyeti hem huzuru hem de kardeşliği tesis etmeye çalışan güvenlik güçlerinin, 5 Mart'tan itibaren Diyarbakır'ın Lice ilçesinde büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Soylu, başta komutanlar olmak üzere kahramanca destan yazan 7 bin askerin selamlarını getirdiğini ifade etti.



İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:



"Dün Trabzon'dan dönüp Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettikten sonra arkadaşlarımızla Diyarbakır Lice'ye gittik. Hem planladığımız operasyonun nasıl gittiğini, hem de evlatlarımızın moral seviyesinin ne olduğunu, hangi adımları attığımızı, hangi adımları atmamız gerektiğini orada gözden geçirdik. Şunu söylemek istiyorum. Devletimizin, milletimizin terörle mücadele konusunda ortaya koymuş olduğu kararlılık aynı hızla devam etmektedir. Ama terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizin tamamının morali en yüksek seviyededir. Bunda en önemli etken sizlersiniz. Sizlerin duaları, sizlerin destekleri, sizlerin ortaya koymuş olduğu bu büyük anlayıştır. Güzel işler yapıyorlar. Bunları buradan silmeye kararlıyız ama daha yeni başladık. Hele önümüzdeki günlerde olanları duydukça başta şehit ailelerimiz olmak üzere bu millete, bu ülkeye zarar verenlerden şu gönlü daralan, sıkışan bütün milletimiz büyük ama büyük bir ferahlık duyacaktır. Kararlıyız, kararlılığımıza aynı şekilde devam edeceğiz."