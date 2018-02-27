Soy Ağacı, e-Devlet dışında başka yerden öğrenebilecekmiyiz?

e-Devlet, geçtiğimiz günlerde alt üst soy ağacı sorgulama hizmetini aktif hale getirmişti.

Vatandaşlar tarafından beklenilmedik bir şekilde yoğunluğa sebep olmasının hemen sonrasında sistem kullanılamaz hale gelmişti.

Vatandaşın gözü kulağı e-Devlet soy ağacı hizmetinin ne zaman açılacağına çevrilmesinin ardından şimdi ise soy ağacı sorgulama uygulamasının e-Devlet dışında başka nereden öğrenilebileceği merak ediliyor.

e-Devlet, vatandaşlara özel bünyesine yepyeni bir özellik ekleyip alt üst soy ağacı sorgulama hizmetini yakın bir zamanda sunmuştu. Vatandaşlar alt üst soy ağacı sorgulama hizmetinin dahil olmasıyla birlikte büyük bir merak içerisinde soylarını görüntüleyebilmek adına sisteme akın ettiler.

Tüm bu gelişmeler sonrasında e-Devlet web sitesi aşırı yavaşlayarak sistem kullanılamaz hale dönüştü. Sistemin klitlenmesine neden olan bu olayın ardından İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, alt yapı yetersizliğinden dolayı alt üst soy ağacı sorgulama hizmetini çok kısa bir süreliğine durdurdu. e-Devlet alt üst soy ağacı sorgulama hizmetinin açılacağını dört gözle beklemesinin sonrasında hizmet yeniden aktif edildi.

Vatandaşlar şimdi ise soylarını e-Devlet sistemi dışında başka nereden öğrenebilecekleri konusunu merak ediyor. Peki, Soy Ağacı, e-Devlet hizmeti dışında başka nereden öğrenilir?

SOY AĞACI E-DEVLET DIŞINDA NEREDEN ÖĞRENİLİR?

e-Devlet alt üst soy ağacı hizmetinin geçici bir süre için durdurulmasının hemen sonrasında yeniden ne zaman açılacağı hakkında kesin ve net bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle alt üst soy ağacı bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için e-Devlet sistemi dışında başka nereden edinileceğini sizler için araştırdık.

Artık e-Devlet alt üst soy ağacı hizmetinin açılmasına beklemeye gerek kalmadan alt üst soy ağacınızı öğrenebileceksiniz.

Eğer şu anda mernis öncesi kayıtlara ulaşmak istiyorsanız bunun için yapmanız gereken şey, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ne gitmektir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin merkezi İstanbul'da bulunmaktadır.

Bu bölüme giderek kayıt işleminde bulunup araştırmalara başlayabilmeniz mümkün. Bilgisayar aracılığıyla dilediğiniz il, ilçe, köy ve mahalleyi araştırarak nufüs kayıtlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Öte yandan Nüfus bilgisi haricinde aradığınız tüm kelimelere de erişebilme olanağı elde edebileceksiniz. Örnek verecek olursak; memur, paşa ya da soylu gibi kelimelerle paşa dedenizi öğrenebileceksiniz.

1830'lu yıllardaki nüfus sayımı zamanına kadar hemen hemen tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda ailenizin yaptığı meslekleri dahi görüntüleyebileceksiniz.

Son olarak aileniz yalnızca sizin soyadınızdan oluşmuyor. Soyadlarının verildiği zamanlarda bazı kardeşlere de farklı farklı soyisimleri verildi. Buna rağmen soy kütüğü aynı olduğu için ailenize tam anlamıyla ulaşabiliyorsunuz.

Kaynak: haber7