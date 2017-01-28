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28 Ocak 2017 13:37 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2017 13:39

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Güvenlik güçleri tarafından Altınüzüm Mahallesi'nde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla C.B, İ.C, E.Y. ve N.M'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan C.B. ile N.M. adlı kadın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar İ.C. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: sosyal medya propagandası


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