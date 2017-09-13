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13 Eylül 2017 13:07 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2017 13:08

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 2 kardeş yakalandı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Armutalan Mahallesi'nde restoran işletmeciliği yapan kardeşler M.A. (29) ile B.A. (23) adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler: terör propagandasısosyal medyagözaltı


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