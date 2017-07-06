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06 Temmuz 2017 13:46 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2017 13:49

Sosyal medyadan provokasyon çağrısına yasal işlem

Gaziantep'te sosyal medya aracılığıyla Suriyelileri protesto etmek üzere provokasyon amaçlı toplanma çağrısı yapan 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sosyal medyadan provokasyon çağrısına yasal işlem

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 4-5 Temmuz'da sosyal medya yoluyla Suriyelileri protesto etmek üzere provokasyon amaçlı toplanmaya yönelik çağrılar yapan, bu çağrıları paylaşarak katılım sağlamaya çalışanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda olaylarla ilgisi bulunduğu değerlendirilen 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler: gaziantepsosyal medyayasal işlemprovokasyon çağrısısuriyeliler


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