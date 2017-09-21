Sosyal medyada Türkçenin kullanımı için 'rehber' hazırlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesi, Başbakan Yıldırım'ın yönlendirmesi ve Ulaştırma, Bakanı Arslan'ın talimatıyla sosyal medyanın kullanımına ilişkin rehber hazırlanmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi, Başbakan Binali Yıldırım’ın yönlendirmesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın talimatıyla Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan "İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması" konulu toplantıda, kamuda sosyal medyanın kullanımına ilişkin rehber hazırlanmasına karar verildi.



AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İstanbul'da gerçekleştirilen "İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması" konulu toplantıya; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer ve Kurul üyeleri, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ile Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve işletmecilerden üst düzey yöneticiler katıldı.



DOĞRU VE ETKİN KULLANIMI KONUSUNDA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesi, Başbakan Yıldırım'ın yönlendirmesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın talimatıyla Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıda, atılabilecek adımlar değerlendirildi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, yaptığı açıklamada, internet ve sosyal medyada Türkçenin doğru kullanımının önemine işaret ederek, paydaşların görüşlerini dinlemek amacıyla bu toplantının organize edildiğini bildirdi.



Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da ülke genelinde internet altyapısı ve kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bu altyapı üzerinden sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı konusunda da çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.



"KAMU SPOTU" HAZIRLANACAK



Toplantının katılımcıları tarafından, çocuklarda ve gençlerde Türkçenin doğru kullanımının baskıyla sağlanamayacağı, konunun yine sosyal medya imkanlarını kullanılarak doğru bir şekilde anlatılması gerektiği vurgulandı. Gençlerin, bu konuda devletin çok fazla müdahaleci olmamasını tercih ettikleri ifade edilerek, Türkçe içerik üretmenin önemine dikkat çekildi.



Daha sonraki toplantılarda gençlerin ve çocukların da fikirlerini sunabilecekleri ortamın sağlanması, gençlerin Türkçeyi doğru kullanmasını sağlayacak etkin kanalların oluşturulması, dile hakim olmak için teknolojiye hakim olmanın gerekliliği, yerli ve milli sosyal medya uygulamalarının oluşturulması toplantıda altı çizilen hususlar arasında yer aldı.



Toplantıda, sık kullanılan ancak Türkçe dil desteği sağlamayan sosyal medya uygulamalarının yöneticileriyle görüşme yapılması, Türk dilinin kullanımının artırılması için "kamu spotu" hazırlanarak sosyal medyada yayınlanması gerekliliği üzerinde duruldu.



