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27 Aralık 2016 19:25 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2016 19:28

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Bingöl'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Etiketler: sosyal medyada teröre övgüBingölPKK


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