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02 Nisan 2017 11:22 | Son Güncelleme: 02 Nisan 2017 11:25

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Alınan bilgiye göre, İslahiye İlçe Jandarma ekiplerince Yeşilyurt Mahallesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP üyesi olduğu belirtilen R.G. gözaltına alındı.

R.G'nin evinde yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Etiketler: sosyal medyada terör propagandası


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