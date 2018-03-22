Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA