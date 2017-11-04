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04 Kasım 2017 22:44 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2017 22:34

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıklarını belirledi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: propagandasosyal medyaterörtutuklamaşanlıurfa


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