Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Şanlıurfa'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıklarını belirledi.
Tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.