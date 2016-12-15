Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Araban Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki farklı düğün salonlarında terör örgütü PKK'yı övücü şarkı söyledikleri ve sosyal medya hesaplarında terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduklarını tespit ettiği 10 kişiyi yakaladı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA