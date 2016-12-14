Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Gaziantep'te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlarda bulundukları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.



Araban Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduklarını tespit ettiği 7 kişiyi yakaladı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



İlçede dün yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



VAN'DA 14 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI



Van'da, sosyal paylaşım siteleri üzerinden "terör örgütünün propagandasını yaptığı" tespit edilen 14 üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden, "terör örgütünün propagandasını yaptığı" tespit edilen Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 14 şüpheli, gözaltına alındı.



Zanlıların kaldığı yurtta yapılan aramada toplatma kararı bulunan 9 kitap, 7 dergi ve 4 gazete ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



EDİRNE'DE DE BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Edirne'de, İstanbul'daki terör saldırısı sonrası sosyal medya hesabından, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'daki terör saldırısı sonrasında sosyal medyada terör örgütü lehine propaganda yaptığı, hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında, S.Ö gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA