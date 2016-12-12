Terör operasyonlarında 235 gözaltı

11 ilde yürütülen operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 235 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen toplam 235 kişi gözaltına alındı.



Siirt'teki operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. Kayseri'de de terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.



İzmir'deki operasyonda ise sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişi, Manisa'da örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve faaliyetleri organize ettikleri tespit edilen, aralarında Manisa HDP İl Başkanı Ahmet Ertaş ve Salihli HDP İlçe Başkanı Abdulkadir Murg'un da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Manisa'da yapılan aramalarda bir av tüfeği ele geçirildi.



Hakkari'deki operasyonda, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 2, Adana'daki operasyonda ise terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Adana'da yapılan aramalarda iki av tüfeği ele geçirildi.



Gaziantep'teki operasyonda, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi, Ankara'da ise terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve aralarında HDP İl Başkanı İbrahim Binici'nin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.



Mersin'de yürütülen operasyonda, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 64 kişi yakalandı.



Şanlıurfa'daki operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve aralarında HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 53 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul'da ise terör örgütünün siyası yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 20 oldu.

Kaynak: AA