Sosyal medyada terör propagandasına 6 gözaltı

Bingöl'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye'deki uzantısı YPG propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Bingöl'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan ve Suriye'deki uzantısı YPG'nin propagandasını yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.



Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Merkez Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.