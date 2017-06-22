Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD'yi öven ve özendiren kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD'yi öven ve özendiren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK ile PYD'yi öven ve özendiren paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.



Kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.