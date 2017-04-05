Sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltı

Adana'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 14 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden, terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.



Şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği öğrenildi.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.