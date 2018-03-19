Son Dakika!
19 Mart 2018 15:22 | Son Güncelleme: 19 Mart 2018 15:28

Sosyal medyada terör propagandasına yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına yapan 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda Ö.B, V.Y, H.D, İ.Y. ve H.H. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: propagandaterör


0Yorum Yap