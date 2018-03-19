Sosyal medyada terör propagandasına yapan 5 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda Ö.B, V.Y, H.D, İ.Y. ve H.H. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.