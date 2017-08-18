Sosyal medyada terör propagandası

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Ağustos'ta, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurumlarını ve yöneticilerini aşağılayan, hakaret eden ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.E, H.D, İ.Ö, S.K, Ö.Ö, N.Ö, Ö.A, İ.İ. ve C.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.





