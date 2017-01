Gençlerin beşte biri sosyal medya için uykusunu bölüyor

Galler'de yürütülen bir araştırma, gençlerin beşte birinin geceleri sosyal medyadaki mesajlarını kontrol etmek ya da mesaj göndermek için uykusunu böldüğünü ortaya koydu.

Galler Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar, Veri ve Yöntemler Enstitüsü (WISERD) tarafından yürütülen araştırmada, 12 ila 15 yaşında 900'den fazla öğrenci sosyal medya kullanımıyla ilgili soruların yer aldığı bir ankete tabi tutuldu.



Ankette öğrencilere ne zaman yatağa gittiklerine ve geceleri ne sıklıkla kalkıp sosyal medya kullandıklarına dair soruların yanı sıra okul ve arkadaşlık gibi hayatın diğer alanlarında ne kadar mutlu olduklarına ilişkin sorular da yöneltildi.



Ankete katılan öğrencilerden beşte birinin "neredeyse her gece" kalkıp sosyal medya hesaplarına baktığı ve bu cevabı verenlerden çoğunun kız öğrenciler olduğu ortaya çıktı.



Araştırmada ayrıca hemen hemen her gece kalkıp sosyal medya hesaplarını kontrol eden öğrencilerin, bu eylemi yapmayan öğrencilere göre okulda kendilerini daha yorgun ve mutsuz hissettikleri tespit edildi.



WISERD tarafından yürütülen araştırmanın yazarlarından Profesör Sally Power, ankete katılan gençlerden beşte birinin her gece, üçte birinin ise haftada en az bir kere sosyal medya mesajlarını kontrol etmek için uyandığına işaret ederek sosyal medyanın yatak odasının "korunaklı alan" özelliğini ihlal ettiğini dile getirdi.



Araştırmanın sonuçları "Youth Studies" dergisinde yayımlandı.